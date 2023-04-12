Американские ученые научили робота играть в футбол

Ученые из США обучили робота-пса вести мяч на различной поверхности. DribbleBot освоил маневрирование футбольным мячом при помощи искусственного интеллекта.

Фото: YouTube/MITCSAIL YouTube/MITCSAIL

Исследователи из Лаборатории невероятного искусственного интеллекта Массачусетского технологического института, входящей в Лабораторию компьютерных наук и искусственного интеллекта (CSAIL), снабдили робота датчиками, приводами и процессором для оценки ландшафта и вычислений движений мяча. Он способен распознать песок, гравий, грязь, снег.

Для робота сложность заключалась в том, что ему нужно было адаптироваться к динамике мяча, которая меняется в зависимости от поверхности, от которой он отталкивается, препятствий на пути и скорости передвижения. При помощи системы искусственного интеллекта робот адаптировался к разным типам поверхности и научился принимать и подавать мяч, а также подниматься на «лапы» после падения.

Разработчики DribbleBot поставили своей целью разработать алгоритмы для роботов на ногах, чтобы они могли автономно работать в сложных местах в отличие от колесных аппаратов. Они считают, что это может помочь в случае стихийных бедствий или землетрясений.

На портале MIT News сообщается, что робот находится в процессе обучения. Например, он пока не может вести мяч на уклонах или лестницах.