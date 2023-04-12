Названы сроки старта работ по созданию Российской орбитальной станции

Заместитель генконструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос»), главный конструктор Российской орбитальной станции (РОС) Владимир Кожевников в беседе с «Российской газетой» заявил, что работы по созданию перспективной РОС планируется запустить в следующем году.

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По его оценке, это поможет полностью развернуть станцию к 2032 году.

«Сроки [2027-2032 гг.] действительно жесткие. Но они реальны при выполнении определенных условий», — указал Кожевников.

Он отметил, что летом текущего года намечено завершить разработку эскизного проекта и успешно защитить его в «Роскосмосе».

«Запуск первого модуля станции намечен на 2027 год, а завершение развертывания РОС — на 2032 год», — заключил главный конструктор РОС.