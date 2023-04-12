Российские космонавты поздравили коллег с Днем космонавтики

Герой России Сергей Прокопьев напомнил, что более 60 лет назад за спиной Юрия Гагарина, который проложил дорогу в космос, была работа десятков тысяч людей, труд которых позволил воплотить идею космических полетов. Дмитрий Петелин выразил слова всем работникам ракетно-космической отрасли России, благодаря которым стал возможен их полет. А Андрей Федяев отметил, что российская космонавтика не стоит на месте, и в планах продолжить изучение Луны и планет Солнечной системы, создать новую орбитальную станцию, запустить новые аппараты для изучения дальнего космоса.