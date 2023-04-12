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32 минуты назад

Российские космонавты поздравили коллег с Днем космонавтики с борта МКС

Мир24иещё 1

Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили россиян и работников ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики. Они записали свое видеопоздравление, находясь на борту Международной космической станции (МКС), передает телеканал «МИР 24».

Российские космонавты поздравили коллег с Днем космонавтики
Фото: «Роскосмос»«Роскосмос»

Герой России Сергей Прокопьев напомнил, что более 60 лет назад за спиной Юрия Гагарина, который проложил дорогу в космос, была работа десятков тысяч людей, труд которых позволил воплотить идею космических полетов. Дмитрий Петелин выразил слова всем работникам ракетно-космической отрасли России, благодаря которым стал возможен их полет. А Андрей Федяев отметил, что российская космонавтика не стоит на месте, и в планах продолжить изучение Луны и планет Солнечной системы, создать новую орбитальную станцию, запустить новые аппараты для изучения дальнего космоса.

Видеопоздравление выложила в своем Telegram-канале госкорпорация Роскосмос. Напомним, 8 марта космонавты Петелин и Прокопьев поздравили женщин с борта МКС.

Ранее сообщалось, что 19 апреля Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев совершат свой второй выход в открытый космос.

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