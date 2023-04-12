Российские космонавты поздравили коллег с Днем космонавтики

Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили россиян и работников ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики. Они записали свое видеопоздравление, находясь на борту Международной космической станции (МКС), передает телеканал «МИР 24».
Герой России Сергей Прокопьев напомнил, что более 60 лет назад за спиной Юрия Гагарина, который проложил дорогу в космос, была работа десятков тысяч людей, труд которых позволил воплотить идею космических полетов. Дмитрий Петелин выразил слова всем работникам ракетно-космической отрасли России, благодаря которым стал возможен их полет. А Андрей Федяев отметил, что российская космонавтика не стоит на месте, и в планах продолжить изучение Луны и планет Солнечной системы, создать новую орбитальную станцию, запустить новые аппараты для изучения дальнего космоса.
Видеопоздравление выложила в своем Telegram-канале госкорпорация Роскосмос. Напомним, 8 марта космонавты Петелин и Прокопьев поздравили женщин с борта МКС.
Ранее сообщалось, что 19 апреля Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев совершат свой второй выход в открытый космос.