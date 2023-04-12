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Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики

Российские космонавты Андрей Федяев, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин поздравили соотечественников с Днем космонавтики. Видеозапись опубликована в среду, 12 апреля, на сайте Роскосмоса.

Российский экипаж МКС поздравил соотечественников с Днем космонавтики
© Роскосмос

— Дорогие друзья, соотечественники, коллеги! Поздравляем вас с Днем космонавтики. Более 60 лет назад Юрий Гагарин проложил человечеству дорогу в космос, но мы помним, что за его спиной были десятки тысяч людей, самоотверженный труд которых позволил воплотить идею космических полетов, — сказал Прокопьев.

Петелин выразил благодарность сотрудникам ракетно-космической отрасли в России.

— Спасибо всем, кто круглосуточно, без выходных и праздников, обеспечивает безопасность нашего космического дома — Международной космической станции! — заявил космонавт.

— Российская космонавтика не стоит на месте, — отметил Федяев.

Он напомнил о планах России продолжить изучение Луны и планет Солнечной системы, создать новую орбитальную станцию и аппараты для изучения дальнего космоса.

11 апреля сообщалось, что российские космонавты прошли полноценную подготовку к планируемому выходу в открытый космос. Он может состояться из американского сегмента МКС. Первопроходцами должны стать командир отряда Олег Кононенко и Николай Чуб.

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