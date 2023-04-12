Российский экипаж МКС поздравил соотечественников с Днем космонавтики

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— Дорогие друзья, соотечественники, коллеги! Поздравляем вас с Днем космонавтики. Более 60 лет назад Юрий Гагарин проложил человечеству дорогу в космос, но мы помним, что за его спиной были десятки тысяч людей, самоотверженный труд которых позволил воплотить идею космических полетов, — сказал Прокопьев.

Петелин выразил благодарность сотрудникам ракетно-космической отрасли в России.

— Спасибо всем, кто круглосуточно, без выходных и праздников, обеспечивает безопасность нашего космического дома — Международной космической станции! — заявил космонавт.

— Российская космонавтика не стоит на месте, — отметил Федяев.

Он напомнил о планах России продолжить изучение Луны и планет Солнечной системы, создать новую орбитальную станцию и аппараты для изучения дальнего космоса.