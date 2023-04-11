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46 минут назад

"ВКонтакте" обошла Telegram и YouTube по ежедневной аудитории в марте

Lenta.ruиещё 2

Ежедневная аудитория социальной сети "ВКонтакте" в России в марте превысила 53 млн человек, по этому показателю она опередила Telegram и YouTube. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Mediascope.

"ВКонтакте" обошла Telegram и YouTube по ежедневной аудитории в марте
Фото: ТАССТАСС

Согласно данным исследовательской компании, ежедневная аудитория в марте у "ВКонтакте" составила 53,3 млн человек. У Telegram в марте этот показатель составил 50,9 млн человек, а у видеохостинга YouTube - 50,7 млн.

При этом по месячной аудитории YouTube в марте по-прежнему значительно опережает и "ВКонтакте", и Telegram - 93 млн против 86,9 млн и 76 млн пользователей соответственно.

У соцсети "Одноклассники" ежедневная аудитория составляет 20,8 млн человек, еще 32,2 млн хотя бы один раз за средний день месяца заходят в TikTok.

В запрещенные Facebook и Instagram (принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) продолжают ежедневно заходить 1,8 млн и 7,1 млн человек соответственно.

Наука и техника,Одноклассники,
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