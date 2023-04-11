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Дуров показал свое фото в майке и порассуждал о «тяжелых временах»

Бизнесмен Павел Дуров, создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, опубликовал новую фотографию в своем аккаунте в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дуров показал свое фото в майке и порассуждал о «тяжелых временах»
© соцсети

На снимке предприниматель предстал в черных майке и спортивных брюках. Фотографию он снабдил цитатой писателя Майкла Хопфа о тяжелых временах.

По мнению писателя, обстановка на планете кардинально влияет на человеческое общество. В зависимости от ситуации, рождаются то сильные, то слабые люди.

«Тяжелые времена рождают сильных людей, сильные люди создают легкие времена. Легкие времена рождают слабых людей. Слабые люди создают тяжелые времена», - полагает Хопф.

Это высказывание нередко используется в интернете в качестве мема, его публикуют вместе с рисунками, изображающими известных спортсменов, древних и современных правителей.

Кроме того, у цитаты нет признанного автора. Пользователи соцсетей приписывают ее эмиру Дубая Мохаммеду аль Мактуму и другим важным персонам.

Ранее сообщалось, что Дуров редко выкладывает фотографии в Instagram. Так, один из предшествующих снимков он опубликовал после трехлетнего перерыва.

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