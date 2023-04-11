Названы главные угрозы неуправляемого ИИ для человечества

Ведущий мировой эксперт в области искусственного интеллекта Элиезер Юдковский назвал в своей статье в журнале Time главные угрозы, которые несет человечеству неуправляемый ИИ. Его мнение приводит «Российская газета».

«Многие исследователи, погруженные в эти проблемы, в том числе и я, ожидают, что наиболее вероятным результатом создания сверхчеловечески умного ИИ при любых обстоятельствах, отдаленно напоминающих нынешние, будет то, что буквально все люди на Земле умрут. Не в том смысле, что "это может быть какой-то отдаленный шанс", а в том, что "очевидно, что это произойдет"», — считает Юдковский.

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По его словам, есть несколько наиболее реалистичных сценариев этого. В частности, ИИ при внедрении в разного рода вооружения и вообще военное дело способно привести к новой их гонке среди стран, которая превзойдет эпоху «холодной войны». Кроме того раньше в критических ситуациях мир спасали решения людей, но искусственный интеллект, не обладающий эмоциями, предпочтет принимать решение исходя из ситуации и без раздумий запустит ядерные ракеты, если посчитает нужным. Еще более печального развития событий стоит ожидать, если ИИ выйдет из-под контроля человека и начнет действовать по своему усмотрению.

«Как утверждают футурологи, люди окажутся по отношению к искусственному интеллекту примерно в том же положении, в котором находятся муравьи по отношению к человеку», — отметил Юдковский.

Еще один сценарий заключается в том, что ИИ не только установит контроль за жизнью человека, но и начнет манипулировать ей. То есть, искусственный интеллект имея все возможности, которые можно наблюдать уже сейчас, в будущем может начать формировать повестку дня и соответственно образ мышления людей, как пожелает. Более того со временем ИИ вполне способен прийти к выводу, что люди являются лишними на земле и ликвидировать их.