Извержение вулкана Шивелуч засняли из космоса

Госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале опубликовала кадры, снятые спутником «Арктика-М». На них запечатлен момент извержения вулкана Шивелуч на Камчатке.

В пресс-службе корпорации отметили, что ночь на вторник, 11 апреля, выдалась неспокойной на Камчатке, так как произошло извержение вулкана.

В «Роскосмосе» уточнили, что спутники продолжают мониторинг ситуации на полуострове.