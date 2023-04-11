Извержение вулкана Шивелуч засняли из космоса
Госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале опубликовала кадры, снятые спутником «Арктика-М». На них запечатлен момент извержения вулкана Шивелуч на Камчатке.
В пресс-службе корпорации отметили, что ночь на вторник, 11 апреля, выдалась неспокойной на Камчатке, так как произошло извержение вулкана.
В «Роскосмосе» уточнили, что спутники продолжают мониторинг ситуации на полуострове.
Ранее сообщалось, что высота пеплового облака, выброшенного вулканом, достигла 15 км. Кроме того, по склонам Шивелуча стекают мощные лавовые потоки.