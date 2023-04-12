На музыкальном YouTube-канале Lofi Girl появился второй персонаж

Популярный YouTube-канал Lofi Girl, на котором непрерывно идут трансляции с музыкой для концентрации (обычно его включают во время работы за компьютером или учёбы), обновил графическое содержание эфиров.

Фото: YouTube/Lofi Girl YouTube/Lofi Girl

Вчера на экране вместо привычной девушки, которая делает уроки, появилась картинка с дверью и таймером.

YouTube/Lofi Girl

По его истечению в кадре появился мальчик с собакой. Изначально пользователи предположили, что авторы канала решили заменить персонажа — но вскоре оказалось, что парень живёт в доме напротив девушки, а она вернулась на трансляцию.

YouTube/Lofi Girl