На музыкальном YouTube-канале Lofi Girl появился второй персонаж

Популярный YouTube-канал Lofi Girl, на котором непрерывно идут трансляции с музыкой для концентрации (обычно его включают во время работы за компьютером или учёбы), обновил графическое содержание эфиров.
Вчера на экране вместо привычной девушки, которая делает уроки, появилась картинка с дверью и таймером.
По его истечению в кадре появился мальчик с собакой. Изначально пользователи предположили, что авторы канала решили заменить персонажа — но вскоре оказалось, что парень живёт в доме напротив девушки, а она вернулась на трансляцию.
Сейчас на YouTube-канале Lofi Girl проходит сразу три трансляции с музыкой. На двух занимается и отдыхает Лофи, а третья посвящена мальчику — при этом на ней играет не лоу-фай, а синтвейв.