Гигантское токсичное пятно из водорослей движется к Флориде

Большой массив морских водорослей саргассум, выделяющих токсичный газ, движется к побережью США. Отдельные его участки достигли побережья штата Флорида в прошлое воскресенье. Об этом сообщает телеканал Fox.

Основная часть массива, длина которого составляет уже около 8 тыс. км, достигнет Флориды в летние месяцы. Американские власти опасаются, что это может угрожать туристическому сезону, поскольку гниющая масса может заполнить пляжи. Однако морские течения в этом районе, по словам жителей города Флорида-Кис, приносят его фрагменты к пляжам уже сейчас. Жители города выкладывают с соцсети фотографии покрытых водорослями пляжей. По их словам, выделяемый гниющими водорослями газ напоминает по запаху тухлые яйца.

Как отмечает телеканал со ссылкой на департамент здравоохранения штата Флорида, хотя этот газ непосредственной угрозы для жизни человека не представляет, пахнет он очень неприятно. Кроме того, живущие в водорослях организмы могут вызывать сыпь и раздражение кожи. Медики также советуют не употреблять водоросли в пищу, поскольку в них могут содержаться мышьяк и кадмий.