$82.18+2.6889.73+2.63

Гигантское вонючее пятно из водорослей движется к берегам Флориды

2

Большой массив морских водорослей саргассум, выделяющих токсичный газ, движется к побережью США. Отдельные его участки достигли побережья штата Флорида в прошлое воскресенье. Об этом сообщает телеканал Fox.

Гигантское токсичное пятно из водорослей движется к Флориде
© globallookpress.com

Основная часть массива, длина которого составляет уже около 8 тыс. км, достигнет Флориды в летние месяцы. Американские власти опасаются, что это может угрожать туристическому сезону, поскольку гниющая масса может заполнить пляжи. Однако морские течения в этом районе, по словам жителей города Флорида-Кис, приносят его фрагменты к пляжам уже сейчас. Жители города выкладывают с соцсети фотографии покрытых водорослями пляжей. По их словам, выделяемый гниющими водорослями газ напоминает по запаху тухлые яйца.

Как отмечает телеканал со ссылкой на департамент здравоохранения штата Флорида, хотя этот газ непосредственной угрозы для жизни человека не представляет, пахнет он очень неприятно. Кроме того, живущие в водорослях организмы могут вызывать сыпь и раздражение кожи. Медики также советуют не употреблять водоросли в пищу, поскольку в них могут содержаться мышьяк и кадмий.

Биологи обнаружили, что бурые водоросли захоранивают атмосферный углерод в слизи

Скопление саргассума в Атлантике ученые начали отслеживать в 2011 году, но сейчас оно самое значительное за историю изучений. В 2023 году водоросль начала цвести раньше обычного, ком увеличился вдвое в период между декабрем и январем.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий