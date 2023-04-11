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14 минут назад

Илон Маск разрабатывает свой искусственный интеллект

Елена Прошина

Американский миллиардер и глава компаний Twitter, Tesla и SpaceX Илон Маск планирует начать разработку собственного искусственного интеллекта. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Илон Маск разрабатывает свой искусственный интеллект
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По имеющейся информации, Маск увеличивает вычислительную мощность Twitter, чтобы разработать собственный искусственный интеллект.

«Он недавно приобрел для платформы около 10 тысяч графических процессоров. Технологические компании обычно используют графические процессоры для работы с большими моделями ИИ, учитывая вычислительную нагрузку, которую требует новая технология», – сообщили в источнике.

Уточняется, что сейчас проект находится только на ранней стадии и включает в себя большую языковую модель, так как социальная сеть Twitter обладает огромным количеством данных, которые можно использовать для обучения ИИ. При этом источники подчёркивают, что вопреки недавним заявлениям, Маск не планирует как-то ограничивать развитие ИИ внутри Twitter.

Напомним, что ранее Илон Маск призвал ограничить развитие искусственного интеллекта из-за его потенциальной угрозы для человечества.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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