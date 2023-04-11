Ученые-экологи рассказали, когда население Земли начнет сокращаться

Численность населения Земли начнет стремительно сокращаться в ближайшие 30 лет. К такому выводу пришла группа ученых-экологов. Они рассказали, как изменятся человечество в ближайшем будущем.

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По мнению ученых, к 2050 году человечество достигнет пикового показателя своей численности. Он составит примерно 8,8 миллиарда человек, что несколько меньше, чем предполагалось ранее. Далее оно начнет стремительно сокращаться, передает издание Planet Today.

Подчеркивается, что работа ученых основана на уникальной математической модели, позволяющей оценить дальнейшие перспективы человечества по нескольким факторам. Согласно полученным исследователями данным, к 2100 году численность населения Земли сократится до 7,3 миллиарда человек.