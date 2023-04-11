В Тихом океане нашли "оазис" из текущей из дна теплой жидкости

«Они увидели не просто пузырьки метана, но воду, выходящую из морского дна, как из пожарного шланга. Это то, чего я никогда не видел и, насколько мне известно, раньше не наблюдалось», — сказал Эван Соломон, один из авторов исследовательской работы.