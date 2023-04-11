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В Тихом океане обнаружили подводный "оазис" из теплой жидкости, текущей из дна

Неподалеку от западного побережья США обнаружили просачивание теплой жидкости на дне океана. Об этом сообщает Вашингтонский университет.

В Тихом океане нашли "оазис" из текущей из дна теплой жидкости
© Philip et al./Science Advances

Открытие было сделано командой исследовательского судна RV Thomas G. Thompson, которое задержалось в экспедиции дольше положенного из-за погодных условий. В 80 километрах от берега штата Орегон гидролокатор корабля показал неожиданные шлейфы пузырей примерно в километре под поверхностью океана. Дальнейшее исследование с использованием подводного робота показало, что пузырьки были лишь второстепенным компонентом теплой, химически отличной от окружающей среды жидкости, вытекающей из донных отложений. Место назвали «Пифийским оазисом».

«Они увидели не просто пузырьки метана, но воду, выходящую из морского дна, как из пожарного шланга. Это то, чего я никогда не видел и, насколько мне известно, раньше не наблюдалось», — сказал Эван Соломон, один из авторов исследовательской работы.

Дальнейшее исследование показало что жидкость, покидающая морское дно, на 9 градусов по Цельсию теплее, чем окружающая морская вода. Расчеты показывают, что жидкость поступает прямо из зоны субдукции Каскадия, где температура находится в диапазоне от 150 до 250 градусов. Просачивание идет из зоны разлома, возникшей из-за скольжения тектонических плит.

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