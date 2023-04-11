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Чат-бот предупредил о своих планах по уничтожению человечества

Чат-бот ChaosGPT со всей серьезностью воспринял задачу по уничтожению человечества, поставленную перед ним пользователями. Об этом пишет обозреватель Брэдфорд Бетц в статье для Fox News.

Чат-бот предупредил о своих планах по уничтожению человечества
© globallookpress.com

Автор статьи пояснил, что пользователь обратился к чат-боту с рядом взаимоисключающих просьб. В частности, он попросил придумать, как добиться мирового господства и обрести бессмертие. Кроме того, он захотел узнать, как ввергнуть человечество в хаос, а затем уничтожить его.

По данным Бетца, ChaosGPT не справился с задачей самостоятельно и привлек к ее решению другие боты с искусственным интеллектом.

В итоге, чат-бот пришел к выводу о том, что «люди представляют собой одних из самых разрушительных и эгоистичных существ».

По его «мнению», искусственным личностям следует уничтожить человечество до того, как оно причинит планете существенный вред. Для этого они могут воспользоваться ядерным оружием, в том числе, мощнейшими бомбами, разработанными в СССР в 1960-е годы.

Обозреватель подчеркнул, что в настоящее время планы бота о мировом господстве ограничены рамками текстовых ответов пользователям.

Вместе с тем, напомнил Бетц, ранее бизнесмен Илон Маск, соучредитель Apple Стив Возняк и другие знаменитости из мира IT технологий в открытом письме призвали ввести мораторий на дальнейшие разработки в сфере искусственного интеллекта.

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