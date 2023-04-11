Перелетные птицы ускоряют перелеты ценой выживаемости

Птицы способны переносить сроки перелетов из-за глобального изменения климата. Об этом сообщает Корнельский университет. В том числе, они могут откладывать время начала весенней миграции одновременно с ее ускорением, чтобы прибыть на место вовремя.

"Мы обнаружили, что изучаемый вид, американская горихвостка, может мигрировать на 43% быстрее, чтобы достичь мест размножения после задержки отбытия с мест зимовки на Ямайке на целых 10 дней. Но увеличение скорости миграции также привело к падению их общей выживаемости более чем на 6%", - заявил Брайант Доссман, автор нового исследования.

Тактика ускорения миграции может включать в себя более быстрый полет и меньшее и меньшее количество остановок для отдыха в пути. Кроме того, ускорение все равно не позволяет полностью скомпенсировать 10-дневную задержку. Эти данные были получены на основе наблюдения за горихвостками в природном заповеднике Форт-Хилл на Ямайке, а также на основе данных радиомаячков, устанавливаемых на птицах. Понимание того, как животные реагируют на меняющийся климат, важно для планирования мер по сохранению живой природы в условиях глобального потепления.