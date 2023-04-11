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38 минут назад

Роскомнадзор ответил, разблокируют ли в России Twitter

Ferra.ru

На фоне «новой политики» Twitter зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил снять блокировку с этой социальной сети в России.

Роскомнадзор ответил, разблокируют ли в России Twitter
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Предложение политика прокомментировала пресс-служба Роскомнадзора. В сообщении ведомства сказано, что в Twitter до сих пор размещена 1,3 тысяча запрещённых в России материалов. В том числе детское порно, наркотический и суицидальный контент, сообщения с призывами к участию в массовых беспорядках и дискредитации российской армии. А также «продолжается распространение и иного деструктивного контента, противоречащего традиционным российским духовно-нравственным ценностям», — сообщила пресс-служба РКН.

К тому же, по мнению ведомства, россияне не испытывают недостатка в информации «благодаря отечественным социальным сервисам».

Наука и техника,Антон Горелкин,Роскомнадзор,Госдума,
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