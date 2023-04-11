Во «ВКонтакте» запустили новую функцию

Сервис «VK Клипы» первым запустил новую функцию — уникальный конструктор впечатлений, который позволит по-новому подбирать контент для пользователя. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Для того, чтобы включить новую функцию в российской соцсети, следует нажать на анимированную иконку конструктора в правом верхнем углу ленты. Затем нужно выбрать, какие ролики хочется посмотреть. После этого алгоритмы машинного обучения моментально начнут перестраивать ленту и предложат персональную подборку контента под настроение юзера.

В конструкторе впечатлений пользователь может выбрать настроение и желаемый контент для показа. Например, есть функции найти видео для того, чтобы «залипнуть», «обучиться» или «удивиться». Также в этой вкладке можно выбрать настроение — веселое, активное, грустное или нейтральное. Заданные параметры, по которым подбирается контент, будут действовать час. В любой момент функцию можно либо выключить, либо продлить.

«Зрители могут смотреть ролики под настроение "здесь и сейчас", в зависимости от желаний в моменте или соответствующих ситуаций: посмеяться, посмотреть новый тренд, узнать что-нибудь полезное. Такой подход делает "VK Клипы" ещё более персонализированным сервисом, который учитывает самые разные запросы и настроения аудитории, предлагая наиболее релевантный контент — какой нужно и когда нужно», — заявила СЕО «ВКонтакте» и «VK Клипов» Марина Краснова.