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26 минут назад

Участники арктической экспедиции рассказали о столкновении с мистикой

Lenta.ru

Участники автоэкспедиции по Арктике Sakha Arctic Expedition — 2023 рассказали, что столкнулись с мистикой в пути. Слова путешественников приводит ЯСИА.

Участники арктической экспедиции рассказали о столкновении с мистикой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщили участники экспедиции, за почти пять тысяч километров, пройденных по Арктике, они посетили немало мест, связанных с шаманизмом и сверхъестественным.

«Арктика и Север являются местом силы и чистейшего шаманизма с сумасшедшей энергетикой. Те же самые таинственные горы Кисилях, куда съезжались экстрасенсы, стали привлекательными благодаря своей загадочности, которая сохранилась и сейчас. Таких мест в Якутии очень много, и каждое из них хранит свои легенды», — приводит агентство слова капитана экспедиции Михаила Местникова.

Также путешественники отметили, что российская Арктика — уникальное с точки зрения природы место. «Север и Арктика — это просто другая планета», — поделилась ощущениями от поездки Сахаяна Александрова.

Ранее сообщалось, что полгода дрейфующие на льдине российские полярники из экспедиции «Северный полюс-41» подобрались к самой северной точке планеты.

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