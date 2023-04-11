Участники арктической экспедиции рассказали о столкновении с мистикой

«Арктика и Север являются местом силы и чистейшего шаманизма с сумасшедшей энергетикой. Те же самые таинственные горы Кисилях, куда съезжались экстрасенсы, стали привлекательными благодаря своей загадочности, которая сохранилась и сейчас. Таких мест в Якутии очень много, и каждое из них хранит свои легенды», — приводит агентство слова капитана экспедиции Михаила Местникова.