Самцы желтого сумасшедшего муравья являются химерами

Самцы желтого сумасшедшего муравья являются биологическими химерами. Об этом сообщает Майнцский университет.

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Anoplolepis gracilipes, или желтый сумасшедший муравей — это опасный инвазивный вид, разрушающий экосистемы Австралии и островов Тихого и Индийского океанов. Сумасшедшим его прозвали из-за склонности хаотично бегать кругами при тревоге, при этом в социальной жизни он, наоборот, ведет себя «разумно» и сложно — множество муравейников могут организоваться в одну суперколонию.

«Результаты предыдущих генетических анализов желтого сумасшедшего муравья показали, что самцы этого вида имеют по две копии каждой хромосомы. Это было весьма неожиданно, так как самцы обычно развиваются из неоплодотворенных яиц и, следовательно, должны имеют только одну, материнскую копию каждой хромосомы», — говорит Хьюго Даррас, автор исследования.

Теперь ученые выяснили, что материнский и отцовский геномы содержатся в разных клетках одного и того же организма самца. Это является примером химеризма — так биологи называют организмы из генетически разнородных клеток, каждый тип которых обычно обладает особыми признаками.

Авторы пришли к выводу, что самцы развиваются из оплодотворенных яиц, в которых две родительские гаметы не сливаются. Вместо этого материнское и отцовское ядра делятся отдельно в пределах одной и той же яйцеклетки, а это означает, что взрослые самцы имеют последовательности ДНК обоих родителей, но в разных клетках тела. Когда же при оплодотворении гаметы сливаются, из яйцеклетки развивается либо матка, либо рабочая особь, в зависимости от генетической информации в сперматозоиде.