Белоруссия разработает спутник

«Отработка технологий идет на основании группировки. Поэтому в российской группировке перспективных аппаратов разрешением 0,5 метра, предполагается, что будет один из белорусских спутников, в который мы вложим больше своих ресурсов, в разработку и создание», — сказал академик-секретарь.