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57 минут назад

Vivo представит X Fold2, X Flip и Pad 2 20 апреля

ITZine.ru

Говорят, что vivo X Fold2 поступит в продажу в этом месяце, и сегодня была официально подтверждена дата запуска — 20 апреля. Именно тогда мы также увидим первый складной смартфон компании, X Flip и новый планшет Pad 2.

Vivo представит X Fold2, X Flip и Pad 2 20 апреля
Фото: Itzine.ruItzine.ru

Мероприятие будет посвящено флагманской производительности и большим экранам. Тизеры сообщают, что будет какая-то «технология 3D-изображения». Вероятно, это будет похоже на демонстрацию ZTE на MWC в феврале с ZTE nubia Pad 3D.

Ожидается, что vivo X Fold2 будет иметь складной 8,03-дюймовый E6 AMOLED внутри и 6,53-дюймовый E6 AMOLED снаружи. Оба будут иметь сканер отпечатков пальцев внизу, а чипсет Snapdragon 8 Gen 2 будет отвечать за работу смартфона.

Слухи о X Flip были более скудными — мы слышали, что он будет оснащен чипом Snapdragon 8+ Gen 1 и оснащен 32-мегапиксельной селфи-камерой. Основная камера на задней панели должна быть 50-мегапиксельной с сенсором Sony IMX866, покрытием Zeiss T* и OIS.

Itzine.ru

Ожидается, что vivo Pad 2 будет увеличенной версией предшественника с 12,1-дюймовым ЖК-дисплеем, а также будет более мощным благодаря чипсету Dimensity 9000. Сообщается, что у него будет аккумулятор емкостью 10 000 мАч.

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