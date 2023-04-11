$79.50+0.1487.10+0.37
47 минут назад

Samsung Galaxy F54 получит аккумулятор емкостью 6000 мАч

ITZine.ru

Samsung Galaxy F54 имеет номер модели SM-E546B/DS. Сертификация распространяется на аккумуляторную систему телефона — номинальная емкость 5830 мАч, что, вероятно, соответствует типичной емкости 6000 мАч. Также телефон поддерживает быструю зарядку 25 Вт (9 В при 2,77 А).

Samsung Galaxy F54 получит аккумулятор емкостью 6000 мАч
Фото: Itzine.ruItzine.ru

Этого и следовало ожидать, поскольку Galaxy M54 имеет точно такой же аккумулятор и поддержку зарядки. Могут быть некоторые региональные различия в аппаратной части модели F-серии, но информации об этом пока нет.

Samsung Galaxy M54 похож на A54, но больше благодаря аккумулятору емкостью 6000 мАч (против 5000 мАч) и дисплею 6,7 дюйма (против 6,4 дюйма). Он использует тот же чипсет Exynos 1380, но имеет основную камеру с более высоким разрешением 108 МП (против 50 МП, как с OIS). Имея сертификаты и страницы поддержки, Galaxy F54 вскоре должен появиться официально.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий