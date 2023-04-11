Samsung Galaxy F54 получит аккумулятор емкостью 6000 мАч

Samsung Galaxy F54 имеет номер модели SM-E546B/DS. Сертификация распространяется на аккумуляторную систему телефона — номинальная емкость 5830 мАч, что, вероятно, соответствует типичной емкости 6000 мАч. Также телефон поддерживает быструю зарядку 25 Вт (9 В при 2,77 А).

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Этого и следовало ожидать, поскольку Galaxy M54 имеет точно такой же аккумулятор и поддержку зарядки. Могут быть некоторые региональные различия в аппаратной части модели F-серии, но информации об этом пока нет.