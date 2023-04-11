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Составлен список самых мощных смартфонов мира

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали мартовский рейтинг производительности флагманских Android-смартфонов на глобальном рынке.

Составлен список самых мощных Android-смартфонов мира
© globallookpress.com

Так, в категории флагманских смартфонов тройку возглавили геймерский Red Magic 8 Pro+, Vivo X90 Pro+ и Xiaomi 13 Pro. Базовый Xiaomi 13 занял 4 место. За ними идут Samsung Galaxy S23 Ultra, S23+ и S23, занявшие 5, 6 и 7 места соответственно. Все эти устройства и OnePlus 11, оказавшийся на 8 месте, работают на базе современного чипа Snapdragon 8 Gen 2.

При этом в списке также оказались модели Xiaomi 12T Pro и 12 Pro, получившие 9 и 10 места соответственно. Они в свою очередь работают на чипе прошлого поколения — Snapdragon 8+ Gen 1 и 8 Gen 1 соответственно.

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Лучшими среди субфлагманских решений оказались iQoo Neo7, Vivo V27 Pro и Xiaomi 12T. Четвертое и пятое место разделили между собой Realme GT Neo3 и Poco X4 GT. За ними следуют Redmi K50i, Redmi Note 11T Pro, Realme GT Neo2, iQoo Neo6 и Realme GT Neo3T.

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