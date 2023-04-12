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ФБР призвало не заряжать смартфоны от USB-портов в общественных местах

Федеральное бюро расследований США призвало владельцев смартфонов не заряжать свои устройства через USB-порты в общественных местах, таких как торговые центры и аэропорты. Об этом сообщило издание ABC News.

ФБР призвало не заряжать смартфоны от USB-портов в общественных местах
© Евгения Новоженина / РИА Новости

"Избегайте использования бесплатных зарядных станций в аэропортах, отелях или торговых центрах", - посоветовали в денверском отделении ФБР. "Злоумышленники придумали способы использования общедоступных USB-портов для установки вредоносных программ", - пояснили в спецслужбе.

Вместо этого американские силовики рекомендуют носить с собой зарядное устройство и пользоваться обычными розетками. Хотя реализовать подобную атаку непросто, последствия могут быть самые печальные - от блокировки устройства до похищения паролей от учетных записей.

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