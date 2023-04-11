Раскрыт дизайн «горбатого» смартфона Xiaomi

Портал SmartPrix опубликовал качественные рендеры и подробные характеристики фотофлагмана Xiaomi 13 Ultra, презентация которого ожидается 18 апреля.

На опубликованных изображениях можно разглядеть дизайн смартфона, в том числе выступ на задней крышке, который пользователи сети прозвали горбом. На этом утолщении расположен круглый блок камер, в котором размещены четыре 50-мегапиксельных датчика. Главной камерой выступает 1-дюймовый сенсор Sony IMX989.

OnLeaks/Smartprix

Xiaomi 13 Ultra получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран с 2К-разрешением, частотой 120 Гц и закругленными краями. За производительность в новинке будет отвечать чип Snapdragon 8 Gen 2, дополненный до 16 ГБ оперативной памяти. Максимальный объем встроенного хранилища составит 512 ГБ.

Смартфону приписывают аккумулятор емкостью 4900 мАч с быстрой проводной зарядкой мощностью 90 Вт и беспроводной на 50 Вт.