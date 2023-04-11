$79.50+0.1487.10+0.37

Раскрыт дизайн «горбатого» смартфона Xiaomi

Портал SmartPrix опубликовал качественные рендеры и подробные характеристики фотофлагмана Xiaomi 13 Ultra, презентация которого ожидается 18 апреля.

Раскрыт дизайн «горбатого» смартфона Xiaomi
© globallookpress.com

На опубликованных изображениях можно разглядеть дизайн смартфона, в том числе выступ на задней крышке, который пользователи сети прозвали горбом. На этом утолщении расположен круглый блок камер, в котором размещены четыре 50-мегапиксельных датчика. Главной камерой выступает 1-дюймовый сенсор Sony IMX989.

OnLeaks/Smartprix

Xiaomi 13 Ultra получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран с 2К-разрешением, частотой 120 Гц и закругленными краями. За производительность в новинке будет отвечать чип Snapdragon 8 Gen 2, дополненный до 16 ГБ оперативной памяти. Максимальный объем встроенного хранилища составит 512 ГБ.

Смартфону приписывают аккумулятор емкостью 4900 мАч с быстрой проводной зарядкой мощностью 90 Вт и беспроводной на 50 Вт.

Ожидается, что стоимость Xiaomi 13 Ultra в Китае составит 6 тыс. юаней (около 70 тыс. руб.). Смартфон также должны будут официально представить в России.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий