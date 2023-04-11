В Самаре ученые изучили влияние микрогравитации на рост репчатого лука. Данное исследование позволит определить факторы, которые влияют на живой организм во время полета в космос, говорится в сообщении пресс-службы Самарского университета им. Королева.

Фото: Мир 24 Мир 24

Репчатый лук специалисты выбрали из-за того, что он хорошо изучен генетиками и обладает небольшим набором хромосом. Помимо этого, данное растение более чувствительно к ряду факторов, угнетающих цикл деления клеток. По чувствительности своих клеток лук даже приближается к культуре клеток человека.

Исследование проводилось с помощью специального прибора 3D-клиностата. В нем испытуемый объект подвергается вращению в разных плоскостях, чтобы свести к минимуму воздействие на него гравитации.

Ученые в ходе работы выяснили время, которое необходимого растению для адаптации к стрессу в условиях невесомости. Кроме того, они установили, что воздействие микрогравитации не приводит к возникновению в клетках лука хромосомных мутаций.

«Это важно не только в плане выращивания растений в космосе, но и для изучения воздействия на человека факторов космического полета», – подчеркивается в релизе.