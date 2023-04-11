$79.50+0.1487.10+0.37

Климатолог заявил о риске глобального похолодания из-за извержения вулкана на Камчатке

Климатолог Алексей Кокорин предупредил о серьезных последствиях извержения Шивелуча на Камчатке. Он указал на риск глобального похолодания, передает РИА Новости.

Климатолог заявил о риске глобального похолодания из-за извержения вулкана на Камчатке
© РИА Новости

Собеседник отметил, что оно будет наблюдаться один-два года. Он пояснил, что глобальное похолодание возникнет, если пепел

достигнет стратосферы.

Кокорин сравнил это событие с извержением вулкана Эйяфьятлайокудль на юге Исландии в 2010 году. Он напомнил о том, что тогда было принято решение о закрытии воздушного пространства над значительной территорией северной Европы. Эксперт заявил, что «заноса в стратосферу не было, и поэтому влияния на климат практически не было».

Стратосфера является слоем атмосферы, который располагается на высоте от 11 до 50 км.

На Камчатке извержение вулкана Шивелуч началось в первой половине дня вторника, 11 апреля. Часть поселков российского региона накрыло пепловой тучей. Власти региона обратились к жителям с просьбой не покидать помещения без необходимости.

В МЧС считают, что пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского.

Ранее сообщалось, что вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту до 12 километров.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий