Климатолог заявил о риске глобального похолодания из-за извержения вулкана на Камчатке

Климатолог Алексей Кокорин предупредил о серьезных последствиях извержения Шивелуча на Камчатке. Он указал на риск глобального похолодания, передает РИА Новости.

Собеседник отметил, что оно будет наблюдаться один-два года. Он пояснил, что глобальное похолодание возникнет, если пепел

достигнет стратосферы.

Кокорин сравнил это событие с извержением вулкана Эйяфьятлайокудль на юге Исландии в 2010 году. Он напомнил о том, что тогда было принято решение о закрытии воздушного пространства над значительной территорией северной Европы. Эксперт заявил, что «заноса в стратосферу не было, и поэтому влияния на климат практически не было».

Стратосфера является слоем атмосферы, который располагается на высоте от 11 до 50 км.

На Камчатке извержение вулкана Шивелуч началось в первой половине дня вторника, 11 апреля. Часть поселков российского региона накрыло пепловой тучей. Власти региона обратились к жителям с просьбой не покидать помещения без необходимости.

В МЧС считают, что пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского.