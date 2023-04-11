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Пользователи Twitter жалуются на неприятную ошибку

Пользователи Twitter столкнулись с массовой ошибкой, в результате чего приватные публикации с пометкой для «Близкого круга» попадают в публичную ленту «Для вас». Об этом сообщает портал TechCrunch.

Пользователи Twitter жалуются на неприятную ошибку
© Газета.ru

Как пишет журналистка TechCrunch Аманда Силберлинг, она увидела в своей ленте публикацию человека, на которого она подписана. Однако этот пост был адресован только его «Близкому кругу». Когда девушка нажала на него, пост исчез.

Twitter не дал официального комментария по этому поводу — после того, как компанию купил Илон Маск, у нее больше нет пресс-службы.

Функция «Близкий круг» появилась в Twitter в августе 2022 года. Она дает возможность пользователю выбирать, кто может видеть его публикации: все или только близкие люди. Это отличается от приватных аккаунтов, где публичность определяется для всех постов сразу.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Twitter перестал существовать как отдельная компания из-за слияния с X Corp.

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