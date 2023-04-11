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У Земли заметили новый естественный спутник

Астрономы обнаружили ранее неизвестный астероид, вращающийся на орбите Земли. Его можно назвать новым временным спутником планеты.

У Земли заметили новый естественный спутник
© NASA

Астероиду присвоили название 2023 FW13. Его диаметр составляет от 10 до 20 метров. Объект удалось идентифицировать благодаря автоматизированному телескопу сети Pan-STARRS на Гавайях.

Как показало компьютерное моделирование, астероид вращается по вытянутой орбите с резонансом 1:1 по отношению к Земле. Он прибыл к нашей планете примерно в 100 году до нашей эры и, по прогнозам, останется рядом с ней до 3700 года – это рекордно долгий срок для астероида в качестве временного спутника Земли.

Ученые планируют продолжать наблюдения за 2023 FW13. Они указали, что полученные ими данные могут быть не точны. Нельзя исключать вариант, что астероид на самом деле вращается не вокруг Земли, а вокруг Солнца, сообщает Sky&Telescope.

Ранее специалисты подсчитали количество космического мусора на орбите Земли. По расчетам, вокруг нашей планеты вращается около 130 млн различных объектов.

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