В WhatsApp появилась давно ожидаемая функция

В последних бета-версиях WhatsApp на Android была обнаружена возможность использования одного аккаунта сразу с нескольких смартфонов, заметил корреспондент «Газеты.Ru». Ранее подобная функция была доступна лишь для связки смартфона и планшета под управлением Android.

Так, скачав бета-версию WhatsApp для Android под номером 2.23.8.2 и выше, пользователь может войти со своего второго смартфона в основной аккаунт. Для этого на странице регистрации номера на втором устройстве необходимо нажать на три точки в правом верхнем углу экрана и выбрать пункт «Связать с существующим аккаунтом». Затем следует взять основной смартфон, в нем на главной странице WhatsApp нажать на три точки и выбрать раздел «Связанные устройства», после чего отсканировать появившийся на втором смартфоне QR-код.

Таким образом пользователи могут войти в свой существующий аккаунт сразу с нескольких устройств, в том числе на ПК, планшете и втором смартфоне под управлением Android.