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26 минут назад

Исчезнувший вид утки обнаружили ученые в Забайкалье

Мир24

В Забайкалье специалисты обнаружили китайскую черную крякву, которая свыше 10 лет назад считалась исчезнувшей в Даурской степи из-за засухи, говорится в сообщении на сайте Даурского заповедника.

Исчезнувший вид утки обнаружили в Забайкалье
Фото: Мир 24Мир 24

«В 2023 году черная кряква была отмечена уже дважды – в общей сложности шесть птиц», – сказано в релизе.

По мнению орнитологов, это первый признак начала восстановления данной популяции. В предыдущие годы удавалось увидеть около трех птиц за весь год, при этом подобных крякв среди них не было.

Китайская черная кряква водилась в Даурской степи в 90-е годы прошлого века. Однако в «нулевые» с началом изменения климата она почти полностью исчезла. Количество осадков в Даурии начало медленно увеличиваться с 2011-го, тем не менее только недавно здесь стали восстанавливаться водно-болотные угодья.

Ранее в Москве в природно-историческом парке «Москворецкий» заметили птицу клинтух, которая считалась исчезнувшей.

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