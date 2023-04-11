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Дизайн нового iPhone рассекречен задолго до презентации

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Пользователь китайского TikTok (Douyin) показал на видео макет iPhone 15 Pro, презентация которого состоится лишь в сентябре 2023 года. Об этом сообщает портал Macrumors.

Опубликованное видео подтверждает ранее появившиеся слухи о дизайне iPhone 15 Pro. В целом новинка будет выглядеть так же, как iPhone 14 Pro, но при этом получит обновленные кнопки регулировки громкости и переключателя режимов. Макет также демонстрирует наличие SIM-лотка, что говорит о том, что Apple не станет переводить все модели на eSIM.

Вероятнее всего, макет основан на базе просочившихся CAD-рендеров, предназначенных для производителей чехлов.

По слухам, все четыре смартфона серии iPhone 15 будут оснащены разъемом USB-C, а также вырезом Dynamic Island под Face ID и фронтальную камеру, который появился в iPhone 14 Pro.

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Ожидается, что презентация Apple в честь iPhone 15 состоится в сентябре 2023 года.

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