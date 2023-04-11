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Запуск первого турецкого наблюдательного спутника отложили

Запуск первого турецкого спутника для наблюдения за поверхностью Земли отложен, следует из сообщения компании SpaceX, опубликованного в Twitter.

Запуск первого турецкого наблюдательного спутника отложили
© Lenta.ru

Новой датой запуска космического аппарата названо 12 апреля. Группа спутников, включая турецкий IMECE, будут запускаться на ракете Falcon 9, которая стартует с базы Военно-воздушных сил США Ванденберг в Калифорнии.

Ранее в апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах по запуску спутника IMECE.

Космический аппарат разработан Исследовательским институтом космических технологий. Спутник будет выведен на солнечно-синхронную орбиту на высоту 680 километров. Космический аппарат получил возможность делать снимки земной поверхности с разрешением менее одного метра.

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