Маск пошутил над названием Twitter

Американский миллиардер Илон Маск пошутил над названием социальной сети Twitter, владельцем которой он является. В соответствии с указанием предпринимателя в названии соцсети на здании, где располагается ее офис, закрасили букву «w».

В результате образовалось слово Titter. Его можно перевести как «хихиканье» либо расценить как намек на слово, обозначающее женскую грудь.

«Наш арендодатель говорит, что по закону мы обязаны сохранять вывеску как Twitter и не можем удалить «W», поэтому мы покрасили ее в цвет фона. Проблема решена!» – написал Маск в посте.

После распространения в интернете снимков измененного названия на здании офиса некоторые пользователи написали, что Маск ведет себя как ребенок.