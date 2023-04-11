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9 минут назад

Маск пошутил над названием социальной сети Twitter

Мир24

Американский миллиардер Илон Маск пошутил над названием социальной сети Twitter, владельцем которой он является. В соответствии с указанием предпринимателя в названии соцсети на здании, где располагается ее офис, закрасили букву «w».

Маск пошутил над названием Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В результате образовалось слово Titter. Его можно перевести как «хихиканье» либо расценить как намек на слово, обозначающее женскую грудь.

«Наш арендодатель говорит, что по закону мы обязаны сохранять вывеску как Twitter и не можем удалить «W», поэтому мы покрасили ее в цвет фона. Проблема решена!» – написал Маск в посте.

После распространения в интернете снимков измененного названия на здании офиса некоторые пользователи написали, что Маск ведет себя как ребенок.

По данным The Daily Mail, еще перед приобретением соцсети миллиардер хотел сменить ее название. Тогда он спрашивал подписчиков, следует ли убрать букву w в Twitter.

Ранее Маск заявил, что США ждет «большая расплата» из-за низкого уровня рождаемости в стране.

Наука и техника,Илон Маск,
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