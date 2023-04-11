$79.50+0.1487.10+0.37
29 минут назад

ФБР предупредило об опасных зарядках в аэропортах и отелях

Газета.Ru

Федеральное бюро расследований США (ФБР) призвало пользователей остерегаться общественных USB-зарядок из-за высокого риска безопасности. Общественные зарядки в отелях, аэропортах и торговых центрах могут использоваться хакерами для распространения вредоносного ПО.

ФБР предупредило об опасных зарядках в аэропортах и отелях
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Избегайте использования бесплатных зарядных станций в аэропортах, отелях или торговых центрах. Злоумышленники придумали способы использования общедоступных USB-портов для внедрения на устройства вредоносных программ и ПО для мониторинга», — говорится в сообщении ФБР.

Несмотря на заявления ФБР о том, что хакеры придумали новый способ взлома устройств с помощью USB-портов, это все-таки не новая схема. Подобный метод существует уже многие годы и называется juice jacking.

Что делать, если нужно зарядить телефон без зарядки: инструкция

Лучший способ обезопасить гаджеты от взлома — использовать в незнакомых местах внешние аккумуляторы или традиционные розетки и собственное зарядное устройство.

Наука и техника,ФБР,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий