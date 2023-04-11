ФБР предупредило об опасных зарядках в аэропортах и отелях

Федеральное бюро расследований США (ФБР) призвало пользователей остерегаться общественных USB-зарядок из-за высокого риска безопасности. Общественные зарядки в отелях, аэропортах и торговых центрах могут использоваться хакерами для распространения вредоносного ПО.

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«Избегайте использования бесплатных зарядных станций в аэропортах, отелях или торговых центрах. Злоумышленники придумали способы использования общедоступных USB-портов для внедрения на устройства вредоносных программ и ПО для мониторинга», — говорится в сообщении ФБР.

Несмотря на заявления ФБР о том, что хакеры придумали новый способ взлома устройств с помощью USB-портов, это все-таки не новая схема. Подобный метод существует уже многие годы и называется juice jacking.