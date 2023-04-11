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1 час назад

Alibaba представила искусственный интеллект для своего чат-бота

Sostav.ruиещё 2

Китайская компания Alibaba Group продемонстрировала созданный ею искусственный интеллект (ИИ), который станет основой для чат-бота компании — конкурента ChatGPT от OpenAI, сообщает Reuters. Его разрабатывали совместно с Damo Academy, собственной научно-исследовательской группой Alibaba.

Alibaba представила искусственный интеллект для своего чат-бота
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Языковая модель названа Tongyi Qianwen, что можно перевести как «Правда из тысячи вопросов». Во время демонстрации ИИ смог написать черновик приглашения, спланировать поездку и выбрал наилучшую косметику для покупки.

Компания сообщила, что интегрирует возможности искусственного интеллекта во все свои продукты в ближайшем будущем. Прежде всего технологию добавят в приложение для рабочих встреч DingTalk: нейросеть сможет записать краткое содержание встречи или составить черновик делового предложения. Также нейросеть интегрируют в голосовой помощник Alibaba Tmall Genie, который используется для управления умным домом. Tongyi Qianwen поддерживает работу на китайском и английском языках. Вскоре китайский ИИ также сможет распознавать изображения и преобразовывать их в текст.

Reuters отмечает, что Alibaba планирует 14 апреля сделать искусственный интеллект доступным для своих клиентов, чтобы они могли начать создание собственных, персонализированных языковых моделей.

Ранее Италия ограничила работу ChatGPT-4 из-за проблем с утечкой персональных данных. Итальянский регулятор начал расследование. Италия стала первой страной, которая ограничила работу технологии.

Наука и техника,Alibaba,
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