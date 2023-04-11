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46 минут назад

WSJ: администрация Байдена может принять меры по регулированию ИИ-систем

ТАСС

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность регулирования систем, основанных на искусственном интеллекте (ИИ), таких как чат-бот ChatGPT. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal.

Администрация Байдена рассмотрит меры по регулированию ИИ-систем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее данным, власти Соединенных Штатов опасаются потенциального использования ИИ для совершения преступлений и распространения ложной информации. В качестве первого шага Национальное управление по телекоммуникациям и информации при Министерстве торговли США направило во вторник официальный публичный запрос по поводу так называемых "мер подотчетности", включающих вопрос о том, должны ли потенциально опасные новые модели ИИ проходить сертификацию перед выходом на рынок.

"Удивительно, на что способны эти технологии даже на заре своего развития, - заявил глава ведомства Алан Дэвидсон. - Мы знаем, что необходимо установить ряд ограничений, чтобы убедиться, что они используются ответственно".

По его словам, предложения по регулированию ИИ будут приниматься в течение следующих 60 дней. На их основе управление выработает рекомендации по подходу к данному виду технологий для американских чиновников.

На прошлой неделе Байден встретился с представителями Совета консультантов по науке и технологиям при Белом доме. На вопрос о том, представляет ли опасность искусственный интеллект, он ответил: "Это еще предстоит выяснить. Может быть".

ChatGPT американской компании OpenAI был запущен в конце 2022 года. Сервис взаимодействует с пользователем в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли пристальное общественное внимание. Новинка подверглась критике после того, как ее использовали студенты в разных странах мира для сдачи экзаменов и подготовки академических работ.

Наука и техника,Джозеф Байден,Администрация США,
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