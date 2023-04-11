Администрация Байдена рассмотрит меры по регулированию ИИ-систем

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность регулирования систем, основанных на искусственном интеллекте (ИИ), таких как чат-бот ChatGPT. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, власти Соединенных Штатов опасаются потенциального использования ИИ для совершения преступлений и распространения ложной информации. В качестве первого шага Национальное управление по телекоммуникациям и информации при Министерстве торговли США направило во вторник официальный публичный запрос по поводу так называемых "мер подотчетности", включающих вопрос о том, должны ли потенциально опасные новые модели ИИ проходить сертификацию перед выходом на рынок.

"Удивительно, на что способны эти технологии даже на заре своего развития, - заявил глава ведомства Алан Дэвидсон. - Мы знаем, что необходимо установить ряд ограничений, чтобы убедиться, что они используются ответственно".

По его словам, предложения по регулированию ИИ будут приниматься в течение следующих 60 дней. На их основе управление выработает рекомендации по подходу к данному виду технологий для американских чиновников.

На прошлой неделе Байден встретился с представителями Совета консультантов по науке и технологиям при Белом доме. На вопрос о том, представляет ли опасность искусственный интеллект, он ответил: "Это еще предстоит выяснить. Может быть".