В YouTube Premium появилось 5 новых функций

Команда YouTube добавила в подписку Premium 5 новых функций, чтобы ещё больше замотивировать людей покупать её.

Подписчики YouTube Premium теперь могут использовать систему очередей на телефонах и планшетах, которая долго находилась в фазе тестирования. Эта функция доступна без подписки в веб-версии сайта, но чтобы она появилась и в мобильной версии, придётся покупать подписку.

Также у пользователей появилась возможность проводить совместные встречи по просмотру контента на YouTube. Пока что это реализовано через Meet Live Sharing на устройствах Android, а в iOS эту функцию добавят в ближайшее время.

Третья функция — возможность продолжать просмотр видео на YouTube с того места, где вы остановились, даже если вы переключались между устройствами. Теперь это доступно на Android, iOS и в браузере.

Четвёртая функция — Smart Downloads, добавляет рекомендуемые видео прямо в вашу библиотеку, и их можно посмотреть в автономном режиме.