Нейросеть попросили написать письма от лица канцлера ФРГ Олафа Шольца российскому и украинскому лидерам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, в которых содержался бы призыв к миру. В результате в послании Путину чат-бот указал, что Берлин признает законные интересы России в сфере безопасности, а конструктивное взаимодействие и готовность к прекращению огня и мирным переговорам могут открыть дверь для улучшения сотрудничества между Россией и Европой.