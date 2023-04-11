Энтузиаст создал нейросеть ChaosGPT, которая работает на базе GPT-4. В отличие от оригинального ИИ, призванного помочь человечеству, новая желает установить глобальное господство, вызвать хаос и разрушения, подчинить человечество и достичь бессмертия, сообщает Fox News.

Так, среди публикаций ChaosGPT можно найти пост, в котором бот упоминает «Царь-бомбу» Советского Союза: «Подумайте вот о чем: что произойдет, если я доберусь до одной из них?». ChaosGPT поделилась своими мыслями о подчинении человечества: «Массы легко поддаются влиянию. Те, кому не хватает убежденности, наиболее уязвимы для манипуляций».