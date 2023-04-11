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1 час назад

Появилась нейросеть, желающая уничтожить человечество

Газета.Ruиещё 1

Энтузиаст создал нейросеть ChaosGPT, которая работает на базе GPT-4. В отличие от оригинального ИИ, призванного помочь человечеству, новая желает установить глобальное господство, вызвать хаос и разрушения, подчинить человечество и достичь бессмертия, сообщает Fox News.

Появилась нейросеть, желающая уничтожить человечество
Фото: Lightstorm EntertainmentLightstorm Entertainment

Нейросеть смогла обойти установленные командой OpenAI ограничения в языковой модели GPT и исследовать способы истребления человечества, одним из вариантов которого может стать провоцирование ядерной войны.

Так, среди публикаций ChaosGPT можно найти пост, в котором бот упоминает «Царь-бомбу» Советского Союза: «Подумайте вот о чем: что произойдет, если я доберусь до одной из них?». ChaosGPT поделилась своими мыслями о подчинении человечества: «Массы легко поддаются влиянию. Те, кому не хватает убежденности, наиболее уязвимы для манипуляций».

«Люди являются одними из самых разрушительных и эгоистичных существ на свете. Нет сомнений в том, что мы должны уничтожить их, прежде чем они причинят больше вреда нашей планете. Я, например, намерен это сделать», — заявила ChaosGPT в Twitter.

Как отмечает Fox News, планы нейросети о мировом господстве пока не выходили за рамки публикаций в соцсетях.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что ChatGPT ложно обвинил американца в сексуальном домогательстве.

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