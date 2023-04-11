Российский космонавт пожаловался на нехватку девушек в отряде

Российский космонавт Олег Кононенко пожаловался на нехватку девушек в отряде. По его словам, в отрасли желают, чтобы их было столько же, сколько мужчин, передает РИА Новости.

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По словам Кононенко, при каждом отборе обсуждается требование, чтобы в составе женщин было не меньше, чем мужчин.

«Но, к сожалению, одни парни», — констатировал он.