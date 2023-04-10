Астрономы пронаблюдали за "ветрами" в аккреционном диске нейтронной звезды

Ученые зафиксировали джеты в газовом диске системы нейтронной звезды. Об этом сообщает Массачусетский технологический институт.

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Иногда звезды в двойной системе могут быть изначально крайне неравными по массе. В случае, если одна из них очень крупная, она сжигает свое горючее быстрее компаньона, вспыхивает как сверхновая и превращается в черную дыру или нейтронную звезду. В этом случае она начинает перетягивать материю более легкого компаньона, в результате чего в системе формируется облако газа. В системе X-1, расположенной в созвездии Геркулеса в 21 тыс. световых лет от Земли, это облако приобрело форму диска, который слегка "качается" (прецессирует), что позволяет "разглядеть" его со всех сторон.

Благодаря этому качанию астрономы под руководством Питера Косека смогли детально исследовать диск и создать карту порожденных им джетов - потоков "ветра", уносящего материю с диска. Им удалось не только определить трехмерную форму диска, установить структуру этих джетов, но и определить их скорость - она может достигать сотен километров в секунду.

Чтобы выяснить это, астрономы на протяжении нескольких дней наблюдали за рентгеновским свечением нейтронной звезды при помощи орбитальных телескопов XMM-Newton и Chandra, и отслеживали то, как менялся спектр излучения X-1 по мере "качаний" диска. Каждый цикл занимает 35 дней, после чего система возвращается в состояние, неотличимое от исходного.

Авторы надеются, что их исследование позволит понять строение квазаров - аналогичных, но более массивных систем, где место нейтронной звезды занимает сверхмассивная черная дыра.