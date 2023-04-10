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Слониха научилась чистить бананы в Берлинском зоопарке

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В Берлинском зоопарке самка индийского слона по имени Панг Пха самостоятельно научилась чистить бананы. Об этом пишет Current Biology.

Исследователи пояснили, что слоны с удовольствием едят бананы, но обычно они поедают их вместе с кожурой.

Это обусловлено тем, что у них нет рук, которые позволили бы животным чистить фрукты и избавляться от невкусной и малопитательной кожуры.

Вместе с тем, отмечают специалисты, пример Панг Пха показал, что слоны могут выполнять сложные осознанные действия.

На кадрах иллюстрирующего публикацию видео самка «ломает банан, затем скручивающими движениями постепенно вытряхивает мякоть из кожуры».

Авторы статьи предположили, что слониха могла научиться чистить фрукты, наблюдая за действиями многочисленных посетителей зоопарка и смотрителей. При этом, добавили ученые, она не пыталась слепо копировать их движения, а выработала свой метод.

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