Слониха научилась чистить бананы в Берлинском зоопарке

В Берлинском зоопарке самка индийского слона по имени Панг Пха самостоятельно научилась чистить бананы. Об этом пишет Current Biology.

Исследователи пояснили, что слоны с удовольствием едят бананы, но обычно они поедают их вместе с кожурой.

Это обусловлено тем, что у них нет рук, которые позволили бы животным чистить фрукты и избавляться от невкусной и малопитательной кожуры.

Вместе с тем, отмечают специалисты, пример Панг Пха показал, что слоны могут выполнять сложные осознанные действия.

На кадрах иллюстрирующего публикацию видео самка «ломает банан, затем скручивающими движениями постепенно вытряхивает мякоть из кожуры».