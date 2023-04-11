$79.50+0.1487.10+0.37
42 минуты назад

Microsoft меняет принцип создания скриншотов в Windows

Droidnews

Разработчики компании сильно увлеклись переделками операционной системы, пытаясь изменить буквально всё привычное, зачастую хорошее, что есть в Windows на новое. В том числе и механизм создания скриншотов.

Microsoft изменит принцип создания скриншотов в Windows
Фото: Droidnews.ruDroidnews.ru

Раньше сделать скриншот было очень просто. Если у вас на клавиатуре есть отдельная специальная кнопка «PrtSc», то её нажатие приводит к копированию скриншота экрана в буфер обмена. А по нажатию «Alt»+«PrtSc» в буфер копируется только активное окно, а не весь экран.

Видео дня

Далее типичный пользователь Windows обычно открывал Paint или какой-то другой графический редактор и вставлял изображение туда, чтобы сохранить его в файл. Привычно, понятно, в общем-то просто.

С обновлением системы под индексом KB5025310, которое в данный момент доступно бета-тестерам, поведение кнопки «PrtSc» изменится. И, пожалуй, станет удобнее.

В Windows уже давно встроена утилита «Ножницы», которая тоже позволяет делать скриншоты экрана или даже скринкасты, попутно при необходимости делая на них простые заметки. Утилита небольшая и удобная. По новой логике Microsoft в процессе создания скриншотов станет больше автоматизации.

Теперь при нажатии «PrtSc» на клавиатуре будет автоматически открываться «Ножницы», в которой уже будет созданный скриншот. Его можно будет быстро изменить или отредактировать буквально за секунды, а затем сохранить в файл.

Предвидя, что такое изменение понравится не всем, в системе предусмотрели отдельную настройку, изменив которую, можно вернуть привычную обработку нажатия «PrtSc».

Для новичков это будет действительно полезно, потому что сейчас если нажать на «PrtSc», то будто бы ничего не происходит. Нет никакого уведомления или сообщения. То есть, вам об этом трюке предварительно нужно от кого-то узнать.

Но интересно, как будет работать новый механизм, если вы используете какие-то сторонние утилиты для создания скриншотов, например, ShareX, которая порой конфликтует с OneDrive, но мы рассказывали, как решить эту проблему.

Какие ещё изменения в KB5025310 для Windows 11?

Источники сообщают, что скорость работы поиска по настройкам системы заметно ускорилась. Подсказки во время печати выдаются быстрее, а также шустрее формируется финальная выдача.

Кроме того, Microsoft ограничивает количество вкладок в «Alt»+«Tab» переключении. По умолчанию там будут отображаться лишь последние 20 самых недавних процессов, но количество можно будет изменить в настройках. Это должно немного разгрузить ресурсы ваших ПК.

Кроме того, традиционно исправляются различные баги, которые возникли раньше: с эмодзи, тач-клавиатуров в планшетном режиме, строкой поиска на таскбаре и т.д.

Наука и техника,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий