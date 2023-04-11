Microsoft изменит принцип создания скриншотов в Windows

Разработчики компании сильно увлеклись переделками операционной системы, пытаясь изменить буквально всё привычное, зачастую хорошее, что есть в Windows на новое. В том числе и механизм создания скриншотов.

Фото: Droidnews.ru Droidnews.ru

Раньше сделать скриншот было очень просто. Если у вас на клавиатуре есть отдельная специальная кнопка «PrtSc», то её нажатие приводит к копированию скриншота экрана в буфер обмена. А по нажатию «Alt»+«PrtSc» в буфер копируется только активное окно, а не весь экран.

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Далее типичный пользователь Windows обычно открывал Paint или какой-то другой графический редактор и вставлял изображение туда, чтобы сохранить его в файл. Привычно, понятно, в общем-то просто.

С обновлением системы под индексом KB5025310, которое в данный момент доступно бета-тестерам, поведение кнопки «PrtSc» изменится. И, пожалуй, станет удобнее.

В Windows уже давно встроена утилита «Ножницы», которая тоже позволяет делать скриншоты экрана или даже скринкасты, попутно при необходимости делая на них простые заметки. Утилита небольшая и удобная. По новой логике Microsoft в процессе создания скриншотов станет больше автоматизации.

Теперь при нажатии «PrtSc» на клавиатуре будет автоматически открываться «Ножницы», в которой уже будет созданный скриншот. Его можно будет быстро изменить или отредактировать буквально за секунды, а затем сохранить в файл.

Предвидя, что такое изменение понравится не всем, в системе предусмотрели отдельную настройку, изменив которую, можно вернуть привычную обработку нажатия «PrtSc».

Для новичков это будет действительно полезно, потому что сейчас если нажать на «PrtSc», то будто бы ничего не происходит. Нет никакого уведомления или сообщения. То есть, вам об этом трюке предварительно нужно от кого-то узнать.

Но интересно, как будет работать новый механизм, если вы используете какие-то сторонние утилиты для создания скриншотов, например, ShareX, которая порой конфликтует с OneDrive, но мы рассказывали, как решить эту проблему.

Какие ещё изменения в KB5025310 для Windows 11?

Источники сообщают, что скорость работы поиска по настройкам системы заметно ускорилась. Подсказки во время печати выдаются быстрее, а также шустрее формируется финальная выдача.

Кроме того, Microsoft ограничивает количество вкладок в «Alt»+«Tab» переключении. По умолчанию там будут отображаться лишь последние 20 самых недавних процессов, но количество можно будет изменить в настройках. Это должно немного разгрузить ресурсы ваших ПК.