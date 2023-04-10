Илон Маск поменял имя в Twitter
Свое решение бизнесмен не прокомментировал ни в соцсетях, ни в СМИ.
По данным агентства, Маск неоднократно выступал против того, чтобы пользователи соцсетей выдавали себя за других людей, в особенности, за культурных или общественных деятелей.
После покупки Twitter он ужесточил политику площадки в сфере верификации пользователей и ввел блокировку фейковых аккаунтов знаменитостей.
Ранее сообщалось, что состояние предпринимателя в начале апреля сократилось на $15 млрд.