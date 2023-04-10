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Илон Маск поменял имя в Twitter

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Миллиардер Илон Маск поменял свое имя в соцсети Twitter на ник «Гарри Больц». Об этом пишет ТАСС.

Свое решение бизнесмен не прокомментировал ни в соцсетях, ни в СМИ.

По данным агентства, Маск неоднократно выступал против того, чтобы пользователи соцсетей выдавали себя за других людей, в особенности, за культурных или общественных деятелей.

После покупки Twitter он ужесточил политику площадки в сфере верификации пользователей и ввел блокировку фейковых аккаунтов знаменитостей.

Ранее сообщалось, что состояние предпринимателя в начале апреля сократилось на $15 млрд.

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