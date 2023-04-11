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Microsoft добавила новую функцию для принудительного закрытия приложений в Windows 11

Зависание программ в Windows может привести к многочисленным проблемам. Однако стандартные методы закрытия приложений, такие как нажатие на крестик в верхнем правом углу окна или комбинация клавиш Alt+F4, не всегда помогают. В последней инсайдерской сборке Windows 11 компания Microsoft реализовала новую функцию, которая позволяет принудительно закрыть зависшее приложение, нажав правой кнопкой мыши на значок приложения в панели задач и выбрав «Завершить задачу» в выпадающем меню.

Показан новый способ принудительного закрытия программ в Windows 11
© Itzine.ru

Чтобы включить данную функцию в Windows 11, нужно перейти в настройки операционной системы и выбрать меню «Конфиденциальность и защита Для разработчиков». В настоящее время эта опция доступна только для ограниченного круга пользователей, участвующих в программе Windows Insider.

Itzine.ru

Размещение переключателя в меню для разработчиков указывает на то, что функция «Завершить задачу» будет отключена по умолчанию и предназначена для использования преимущественно программистами и специалистами смежных профессий для отладки и тестирования ПО.

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Несмотря на это, нововведение может быть полезным опытным пользователям понимающим, что случайное завершение работы приложения может привести к потере данных, которые обрабатываются в нём.

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