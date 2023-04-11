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8 минут назад

Электронная система ФТС подверглась хакерской атаке

Газета.Ruиещё 1

Федеральная таможенная служба (ФТС) России подверглась хакерской атаке из-за которой была перестала частично функционировать единая информационная система таможенных органов. Об этом сообщают «Ведомости».

Электронная система ФТС подверглась хакерской атаке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель ФТС, сообщил, что из-за атаки, которая началась 10 апреля, наблюдаются сбои в функционировании единой информационной системы таможенных органов.

«Специалисты ФТС и других ведомств в круглосуточном режиме занимаются восстановлением работоспособности системы», — сказал он, отметив, что ее функциональность частично восстановлена.

Ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) подтвердила факт задержания двух высокопоставленных сотрудников ведомства по подозрению в получении взятки в 3,8 млн рублей. До этого сообщалось, что в Москве задержаны двое высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы (ФТС) по подозрению во взяточничестве.

Наука и техника,ФТС России,
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