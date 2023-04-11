Электронная система ФТС подверглась хакерской атаке

Федеральная таможенная служба (ФТС) России подверглась хакерской атаке из-за которой была перестала частично функционировать единая информационная система таможенных органов. Об этом сообщают «Ведомости».

«Специалисты ФТС и других ведомств в круглосуточном режиме занимаются восстановлением работоспособности системы», — сказал он, отметив, что ее функциональность частично восстановлена.

Ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) подтвердила факт задержания двух высокопоставленных сотрудников ведомства по подозрению в получении взятки в 3,8 млн рублей. До этого сообщалось, что в Москве задержаны двое высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы (ФТС) по подозрению во взяточничестве.