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23 минуты назад

Ученые создали ткань-аналог меха белого медведя для сохранения тепла

Газета.Ru

Ученым удалось искусственно воспроизвести свойства меха белого медведя. Об этом сообщает Массачусетский университет в Амхерсте.

Ученые создали ткань-аналог меха белого медведя для сохранения тепла
Фото: Viola et al./ACSViola et al./ACS

Белые медведи живут в условиях экстремального холода, где температура может опускаться до -40 градусов и ниже. Они способны выживать в Арктике благодаря уникальному строению меха, который не только сохраняет тепло тела, но и позволяет поглощать энергию Солнца. Белый мех хорошо пропускает свет, не задерживая его. Кожа же медведей черная и напротив, хорошо нагревается на солнце - если бы у животных мех был черный, солнце бы грело не тело, а наружную часть шкуры.

Триша Эндрю и его коллеги смогли сделать искусственный материал с похожими свойствами. Верхний слой этой ткани состоит из нитей, которые, подобно меху белого медведя, проводят видимый свет к нижнему слою, сделанному из нейлона и покрытому темным материалом PEDOT. PEDOT, как и кожа белого медведя, эффективно поглощает тепло.

По утверждению разработчиков, куртка из такого материала на 30% легче, чем такая же куртка из хлопка. При этом она способна поддерживать комфортную температуру тела при температуре среды на 10 градусов ниже, чем аналогичная хлопковая куртка, при условии наличия солнечного освещения.

Ранее биологи вырастили искусственный жир для "мяса из пробирки".

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