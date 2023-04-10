Ученые создали ткань-аналог меха белого медведя для сохранения тепла

Ученым удалось искусственно воспроизвести свойства меха белого медведя. Об этом сообщает Массачусетский университет в Амхерсте.

Фото: Viola et al./ACS Viola et al./ACS

Белые медведи живут в условиях экстремального холода, где температура может опускаться до -40 градусов и ниже. Они способны выживать в Арктике благодаря уникальному строению меха, который не только сохраняет тепло тела, но и позволяет поглощать энергию Солнца. Белый мех хорошо пропускает свет, не задерживая его. Кожа же медведей черная и напротив, хорошо нагревается на солнце - если бы у животных мех был черный, солнце бы грело не тело, а наружную часть шкуры.

Триша Эндрю и его коллеги смогли сделать искусственный материал с похожими свойствами. Верхний слой этой ткани состоит из нитей, которые, подобно меху белого медведя, проводят видимый свет к нижнему слою, сделанному из нейлона и покрытому темным материалом PEDOT. PEDOT, как и кожа белого медведя, эффективно поглощает тепло.

По утверждению разработчиков, куртка из такого материала на 30% легче, чем такая же куртка из хлопка. При этом она способна поддерживать комфортную температуру тела при температуре среды на 10 градусов ниже, чем аналогичная хлопковая куртка, при условии наличия солнечного освещения.