В России нашли алмаз в форме сердца

Специалисты АО «Севералмаз» обнаружили алмаз в виде сердца, пишет пресс-служба компании на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе уточнили, что масса драгоценного камня составила чуть более 16 карат. Он был обнаружен в Архангельской области, на месторождении имени М.В. Ломоносова.

«Алмаз в виде сердечка был добыт 8 апреля, его вес 16,64 карата», - пояснили в компании.

В пресс-службе рассказали, что в марте 2023 года на месторождении были обнаружены уникальные камни. В том числе, яркие желтые и розовые алмазы в размерно-весовой группе +1,8 карата.

Кроме того, был добыт изометричный кристалл кубического габитуса, желто-зеленого оттенка с овализованными ребрами массой 8,98 карата.

Особое внимание геологов привлек также обломок алмаза пурпурного цвета весом 5,42 карата.