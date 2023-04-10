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24 минуты назад

В России нашли алмаз в форме сердца

Илья Родин

Специалисты АО «Севералмаз» обнаружили алмаз в виде сердца, пишет пресс-служба компании на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе уточнили, что масса драгоценного камня составила чуть более 16 карат. Он был обнаружен в Архангельской области, на месторождении имени М.В. Ломоносова.

«Алмаз в виде сердечка был добыт 8 апреля, его вес 16,64 карата», - пояснили в компании.

В пресс-службе рассказали, что в марте 2023 года на месторождении были обнаружены уникальные камни. В том числе, яркие желтые и розовые алмазы в размерно-весовой группе +1,8 карата.

Кроме того, был добыт изометричный кристалл кубического габитуса, желто-зеленого оттенка с овализованными ребрами массой 8,98 карата.

Особое внимание геологов привлек также обломок алмаза пурпурного цвета весом 5,42 карата.

Ранее сообщалось, что на аукцион Sotheby's летом 2023 года будет выставлен необычный розовый бриллиант. Начальная цена лота составит $35 млн.

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