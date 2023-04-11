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42 минуты назад

Впервые обнаружен двойной коричневый карлик

Lenta.ruиещё 2

Международная группа астрономов впервые обнаружила двойной коричневый карлик класса Y с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба. Об этом сообщается в статье, доступной в репозитории препринтов arXiv.

Впервые обнаружен двойной коричневый карлик
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Коричневые карлики представляют собой субзвездные объекты, которые занимают промежуточное положение между газовыми гигантами и легкими звездами. Их масса сравнима с массой 80 Юпитеров, что ниже предела, при котором начинается термоядерное горение водорода. К классу Y относятся коричневые карлики с температурой ниже 500 кельвинов, то есть самые холодные и тусклые субзвездные объекты из обнаруженных до сих пор.

WISE J033605.05-014350.4 (W0336) — коричневый карлик подкласса Y0, который был впервые обнаружен в 2012 года. Он находится на расстоянии около 32,7 светового года от Земли в направлении созвездия Эридан и имеет температуру около 460 кельвинов. В новом исследовании был найден субзвездный компаньон, который также является коричневым карликом. Оба объекта разделены 0,97 астрономической единицей, что сравнимо с расстоянием между Солнцем и Землей.

Масса коричневого карлика находится в промежутке между 8,5 и 18 масс Юпитера, а эффективная температура достигает 415 кельвинов. Орбитальный период системы равен семи годам, а возраст оценивается в 1-3 миллиарда лет. Однако эволюционная модель предсказывает, что система может быть даже старше пяти миллиардов лет.

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Пока трудно определить, является ли W0336 типичным двойным ультрахолодным карликом или должна рассматриваться как пекулярная система, которая имеет необычные свойства.

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